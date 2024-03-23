Лаутаро Мартинес высказался об игре за сборную Аргентины

«На каждой тренировке я показываю тренерскому штабу, что готов помогать команде. Без разницы, выхожу я в старте или со скамейки. Я много работаю, чтобы надевать эту форму. В этом матче мне не удалось забить, но я буду продолжать трудиться. Готов всегда выкладываться по максимуму», - цитирует бомбардира Tyc Sports.