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Лаутаро Мартинес высказался об игре за сборную Аргентины

23 Марта 2024 • 09:32 Комментировать

Форвард сборной Аргентины Лаутаро Мартинес высказался о своем выступлении в контрольном матче против Сальвадора (3:0). Нападающий появился в основном составе и отметился результативной передачей.

«На каждой тренировке я показываю тренерскому штабу, что готов помогать команде. Без разницы, выхожу я в старте или со скамейки. Я много работаю, чтобы надевать эту форму. В этом матче мне не удалось забить, но я буду продолжать трудиться. Готов всегда выкладываться по максимуму», - цитирует бомбардира Tyc Sports.

Следующую товарищескую встречу сборная Аргентины проведет с Коста-Рикой 27 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лаутаро Мартинес
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