Семшов: «Сборная России не растеряла свой класс»

Экс-футболист московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о недавнем товарищеском поединке между сборными России и Сербии.
«Мы доказали, что у нас хорошая сборная, которой нужно играть на европейской арене. Всё зависит не от нас, но по матчу с Сербией видно, что класс свой мы не растеряли», - передает слова Семшова «РБ Спорт».
Напомним, что контрольная встреча состоялась на московском стадионе «ВТБ Арена» 21 марта. Поединок завершился разгромной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0.
На 25 марта у сборной России был запланирован спарринг с Парагваем, однако игру отменили из-за теракта.
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