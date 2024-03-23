Товарищеская встреча сборных России и Парагвая отменена. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене контрольного матча в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл». Стороны договорились, что встреча состоится в другой период времени. Болельщики, которые приобрели билеты на эту игру, смогут вернуть деньги.

Напомним, что матч сборных России и Парагвая был запанирован на понедельник, 25 марта. В предыдущем поединке подопечные Валерия Карпина разгромили Сербию (4:0).

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии.