Ди Мария побил достижение Марадоны - впереди только Месси

Минувшей ночью состоялся товарищеский поединок между сборными Сальвадора и Аргентины. Встреча завершилась крупной победой действующих чемпионов мира со счетом 3:0.

В прошедшей встрече результативной передачей отметился полузащитник Анхель ди Мария. Благодаря этому пасу опытный вингер вышел на второе место по ассистам в истории сборной Аргентины. На его счету стало 27 голевых передач, он обогнал легендарного Диего Марадону (26).

Лидером по данному показателю является нападающий Лионель Месси. В активе 36-летнего футболиста 54 ассиста.

Ди Мария выступает за сборную Аргентины с 2008 года. На его счету 136 матчей.