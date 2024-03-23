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Американские Виргинские острова разошлись миром с британскими Виргинскими островами в квалификации ЧМ-2026

23 Марта 2024 • 05:18 Комментировать

Спустя почти тринадцать лет вернулось одно из самых необычных дерби в мировом футболе - между собой встретятся сборные двух официально не существующих стран. Речь идет о Виргинских островах, известном субъекте для совершения всяких оффшорных дел. Часть Виргинских островов контролируется США, часть - Великобританией.

Обе команды имеют свои сборные по футболу, которые даже участвуют в квалификациях к крупным мировым футбольным форумам в зоне КОНКАКАФ. В преддверии квалификации к чемпионату мира 2014 года они уже играли между собой, и тогда протекторат США дважды обыграл британский - 2:1 и 2:0.

А потому сейчас Британская Виргиния жаждет реванша. Первый матч уже прошел, закончившись со счетом 1:1, второй пройдет 26 марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Британских Виргинских островов Сборная Американских Виргинских островов
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05:18 · Чемпионат мира 2026
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