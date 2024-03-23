Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Месси нет, а разгром есть: Аргентина раскатала Сальвадор в товарищеском матче

23 Марта 2024 • 05:10 Комментировать
Сальвадор
0:3
Аргентина

В товарищеском матче сборная Аргентины встретилась с командой Сальвадора. Игра прошла на нейтральном поле. И Лионеля Месси в ней не довелось увидеть.

Протокол игры  
Сальвадор0:3Аргентина
  16'Ромеро Кристиан (0:1)
  42'Фернандес Энцо (0:2)
  52'Ло Чельсо Джовани (0:3)
Гонсалес МариоMelvin CruzКлавел РудиКруз ХорхеТамакас Брайан 65' (Пуньед Пабло ( 65') Орельяна Нарсисо 65' (Julio Sibrian ( 65') Nelson Blanco 77' (Diego Flores ( 77') Cristian Martinez VIIСерен Дарвин 73' (Картахена Мелвин ( 73') Энрикес Хайро 77' (Jeremy Garay ( 77') Бонилья Нельсон 77' (German Fuentes ( 77')
Запасные: Ромеро ТомасМорено АрмандоAdan ClimacoПлейтес ОскарБенитес Терезо
Мартинес ЭмилианоПерес НеуэнРомеро Кристиан 73' (Макаллистер Алексис ( 73') Тальяфико Николас 56' (Барко Валентин ( 56') Гонсалес Николас 46' (Гарначо Алехандро ( 46') Де Пауль Родриго 65' (Буонанотте Факундо ( 65') Паредес ЛеандроФернандес Энцо 46' (Отаменди Николас ( 46') Ло Чельсо Джовани 73' (Молина Науэль ( 73') Ди Мария АнхельМартинес Лаутаро
Запасные: Карбони ВалентинГидо РодригесПесселья ХерманБенитес ВальтерАрмани ФранкоАльварес Хулиан
23 марта.

Лионель Месси не принял участие в отчётном матче. Нападающий «Интер Майами» получил повреждение в игре за свой клуб против «Нэшвилла» и теперь проходит восстановление. Травма вроде несерьёзная, но как бы не переросла она в хронику. Так что не было смысла настаивать на вызове 36-летнего футболиста в сборную Аргентины на товарищеские матчи.

Но и в отсутствие Месси стартовый состав у команды Лионеля Скалони получался достаточно боевой. Лаутаро Мартинес в атаке, а ещё ветеран Анхель ди Мария. Полузащиту «альбиселесте» составили де Пауль, Паредес, Энцо Фернандес и ло Чельсо. Можно было Макаллистера в старт поставить, но он оказался в запасе. А Сальвадор, кстати, 20 января проводил контрольный матч с «Интер Майами» – 0:0. Месси сыграл там первый тайм.

Естественно, аргентинцы с самого начала завладели инициативой, это не стало ни для кого сюрпризом. Но моменты не посыпались у «альбиселесте» как из рога изобилия. Хотя уже на седьмой минуте вратарю сальвадорцев Марио Гонсалесу пришлось вступить игру и перемахнуть мяч за перекладину после рикошета. Счёт был открыт через девять минут после другого углового. Ди Мария подал стандарт слева, а Кристиан Ромеро головой дослал сферу в сетку (0:1).

Интересно, что именно Ромеро встал на пути мяча, когда Сальвадор имел свой единственный голевой момент в первом тайме. И то был единственный удар по воротам аргентинцев до перерыва. Хайро Энрикес пробил влёт в левый угол, а рикошет от Ромеро увёл мяч на угловой. Незадолго до этого Марио Гонсалес вытащил из правой девятки выстрел Анхеля ди Марии, а на 42-й минуте Энцо Фернандес сделал счёт 0:2, добив мяч в пустой левый угол после заблокированного удара ло Чельсо.

Второй тайм аргентинцы провели покуражней, хотя забили там в два раза меньше. Гарначо появился на замену в перерыве, но так до ума ни один из своих моментов не довёл. Ди Мария не использовал пару шансов – Марио Гонсалес отражал его попытки. Но если в первом случае Анхель прилично пробил издали, то в следующем уже вяло послал мяч в руки вратаря из штрафной площади. Ну и у Лаутаро был похожий слабый удар.

Де Пауль ещё как-то умудрился с короткого расстояния попасть в защитника, когда Марио Гонсалес потерял ворота. А Лаутаро, как бы то ни было, записал на свой счёт голевой пас. На 52-й минуте ло Чельсо принял от него мяч и со средней дистанции упаковал его в левый угол. 0:3. Сборная Аргентины в какой-то мере пожалела команду Сальвадора. Теперь «альбиселесте» сыграют против Коста-Рики 27 марта в шесть утра по московскому времени.

Кирилл Иванцов

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Товарищеский Матч Сборная Сальвадора ещё теги

Новости по матчу

22 Марта
04:09
Актуальная ставка и прогноз на товарищеский матч Сальвадор — Аргентина — 23 марта 2024
00:08
Надёжная ставка и прогноз на товарищеский матч Сальвадор — Аргентина — 23 марта 2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» Садио Мане высказался о Клоппе «Спартак» обратился к Сергею Лаврову Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Авангард» в четвёртом матче серии плей-офф Кубка Гагарина В Москве в выходные отменены все спортивные мероприятия «Трактор» в четвёртый раз подряд обыграл «Динамо» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 23 Марта
05:18 · Чемпионат мира 2026
Американские Виргинские острова разошлись миром с британскими Виргинскими островами в квалификации ЧМ-2026
00:40 · Чемпионат мира 2026
Сборная Нидерландов разгромила соперников из Шотландии
22 Марта
23:43 · Чемпионат мира 2026
Мор назвал единственного игрока сборной России, у которого не задалась игра в матче с Сербией
23:00 · Чемпионат мира 2026
Испания - Колумбия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
22:35 · Чемпионат мира 2026
Нидерланды - Шотландия: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
22:26 · Чемпионат мира 2026
Бывший сербский бомбардир восхитился организацией матча Россия – Сербия эксклюзив
22:04 · Чемпионат мира 2026
Аршавин: Головин – игрок другого уровня
20:31 · Чемпионат мира 2026
Руслан Нигматуллин: «С Парагваем сыграет Лунёв, не вижу других вариантов»
20:09 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин считает, что Сергеева устраивает роль запасного игрока
19:23 · Чемпионат мира 2026
Харин: «Захарян стал больше брать игру на себя»
18:53 · Чемпионат мира 2026
Зделар назвал лучшего игрока сборной России – он из ЦСКА
18:29 · Чемпионат мира 2026
Чанов предполагал, что Сафонов не сыграет против сборной Парагвая
18:25 · Чемпионат мира 2026
Бородюк рассказал, чего ждёт от матча сборных России и Парагвая
18:22 · Чемпионат мира 2026
В РФС ответили на вопрос о возможном матче с Казахстаном
17:35 · Чемпионат мира 2026
Деменко в восторге от взаимодействия игроков сборной России
Все новости
Рекомендуем