Месси нет, а разгром есть: Аргентина раскатала Сальвадор в товарищеском матче

В товарищеском матче сборная Аргентины встретилась с командой Сальвадора. Игра прошла на нейтральном поле. И Лионеля Месси в ней не довелось увидеть.

Лионель Месси не принял участие в отчётном матче. Нападающий «Интер Майами» получил повреждение в игре за свой клуб против «Нэшвилла» и теперь проходит восстановление. Травма вроде несерьёзная, но как бы не переросла она в хронику. Так что не было смысла настаивать на вызове 36-летнего футболиста в сборную Аргентины на товарищеские матчи.

Но и в отсутствие Месси стартовый состав у команды Лионеля Скалони получался достаточно боевой. Лаутаро Мартинес в атаке, а ещё ветеран Анхель ди Мария. Полузащиту «альбиселесте» составили де Пауль, Паредес, Энцо Фернандес и ло Чельсо. Можно было Макаллистера в старт поставить, но он оказался в запасе. А Сальвадор, кстати, 20 января проводил контрольный матч с «Интер Майами» – 0:0. Месси сыграл там первый тайм.

Естественно, аргентинцы с самого начала завладели инициативой, это не стало ни для кого сюрпризом. Но моменты не посыпались у «альбиселесте» как из рога изобилия. Хотя уже на седьмой минуте вратарю сальвадорцев Марио Гонсалесу пришлось вступить игру и перемахнуть мяч за перекладину после рикошета. Счёт был открыт через девять минут после другого углового. Ди Мария подал стандарт слева, а Кристиан Ромеро головой дослал сферу в сетку (0:1).

Интересно, что именно Ромеро встал на пути мяча, когда Сальвадор имел свой единственный голевой момент в первом тайме. И то был единственный удар по воротам аргентинцев до перерыва. Хайро Энрикес пробил влёт в левый угол, а рикошет от Ромеро увёл мяч на угловой. Незадолго до этого Марио Гонсалес вытащил из правой девятки выстрел Анхеля ди Марии, а на 42-й минуте Энцо Фернандес сделал счёт 0:2, добив мяч в пустой левый угол после заблокированного удара ло Чельсо.

Второй тайм аргентинцы провели покуражней, хотя забили там в два раза меньше. Гарначо появился на замену в перерыве, но так до ума ни один из своих моментов не довёл. Ди Мария не использовал пару шансов – Марио Гонсалес отражал его попытки. Но если в первом случае Анхель прилично пробил издали, то в следующем уже вяло послал мяч в руки вратаря из штрафной площади. Ну и у Лаутаро был похожий слабый удар.

Де Пауль ещё как-то умудрился с короткого расстояния попасть в защитника, когда Марио Гонсалес потерял ворота. А Лаутаро, как бы то ни было, записал на свой счёт голевой пас. На 52-й минуте ло Чельсо принял от него мяч и со средней дистанции упаковал его в левый угол. 0:3. Сборная Аргентины в какой-то мере пожалела команду Сальвадора. Теперь «альбиселесте» сыграют против Коста-Рики 27 марта в шесть утра по московскому времени.

Кирилл Иванцов