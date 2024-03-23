Сборная Нидерландов разгромила соперников из Шотландии

В четверг сборные Нидерландов и Шотландии провели товарищеский матч. Коди Гакпо создал первый момент - вывалился один на один с вратарем, обыграл его и попал в защитника. Вне игры в любом случае. В ответ Райан Кристи нанес удар головой, и кипер перевел мяч в перекладину. В конце тайма первый удар хозяев (по правилам) стал голевым. Это Тиджани Рейндерс стрельнул из-за штрафной в ближнюю девятку - 1:0.

Мемфис Депай в штрафной разобрался с опекуном и метко бил в падении - с трудом парировано. Вскоре навес Гакпо на Джорджиньо Вейналдума, и тот без прыжка головой вколотил мяч в ближнюю часть ворот - 2:0. Скотт Мактоминай наносил похожий удар, вот только мяч пролетел совсем близко от дальней стойки. Хозяева еще отличились - прошел навес с углового, и Ваут Вегхорст здорово пробил, выиграв воздух. Напоследок Рейндерс проникающим пасом сыграл на Дониэлла Малена, который оставил ни с чем защитников и забил - 4:0.

Сборная Нидерландов очень уверенно победила. В марте ей еще предстоит сыграть с Германией, а противник сразится с Северной Ирландией.