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Сборная Нидерландов разгромила соперников из Шотландии

23 Марта 2024 • 00:40 Комментировать
Нидерланды
4:0
Шотландия
окончен

В четверг сборные Нидерландов и Шотландии провели товарищеский матч. Коди Гакпо создал первый момент - вывалился один на один с вратарем, обыграл его и попал в защитника. Вне игры в любом случае. В ответ Райан Кристи нанес удар головой, и кипер перевел мяч в перекладину. В конце тайма первый удар хозяев (по правилам) стал голевым. Это Тиджани Рейндерс стрельнул из-за штрафной в ближнюю девятку - 1:0.

Мемфис Депай в штрафной разобрался с опекуном и метко бил в падении - с трудом парировано. Вскоре навес Гакпо на Джорджиньо Вейналдума, и тот без прыжка головой вколотил мяч в ближнюю часть ворот - 2:0. Скотт Мактоминай наносил похожий удар, вот только мяч пролетел совсем близко от дальней стойки. Хозяева еще отличились  - прошел навес с углового, и Ваут Вегхорст здорово пробил, выиграв воздух. Напоследок Рейндерс проникающим пасом сыграл на Дониэлла Малена, который оставил ни с чем защитников и забил - 4:0.

Сборная Нидерландов очень уверенно победила. В марте ей еще предстоит сыграть с Германией, а противник сразится с Северной Ирландией.

Протокол игры  
Нидерланды4:0Шотландия
(1:0) Рейндерс Тиджани40'  
(2:0) Вейналдум Джорджиньо72'  
(3:0) Вегхорст Ваут84'  
(4:0) Мален Дониэлл86'  
Флеккен МаркФримпонг Жереми 62' (Веерман Йоэй ( 62') Гертрейда ЛютсхарелВан Дейк ВиргилАке НатанВиффер Матс 62' (Дюмфрис Дензел ( 62') Вейналдум Джорджиньо 82' (Блинд Дэйли ( 82') Рейндерс ТиджаниСимонс Хави 77' (Мален Дониэлл ( 77') Депай Мемфис 77' (Вегхорст Ваут ( 77') Гакпо Коди 82' (Копмейнерс Тëн ( 82')
Запасные: Тимбер КвинтенДе Лигт МаттейсДе Рон МартенСхаутен ЙердиБизот МаркоВербрюгген Барт
Ганн ЭнгусПортеус РайанХендри ДжекТирни Киран 68' (Сауттар Джон ( 68') Паттерсон НэйтанРобертсон Эндрю 74' (Армстронг Стюарт ( 74') Гилмор Билли 68' (Адамс Че ( 68') Мактоминай СкоттМакгинн Джон 85' (Маклин Кенни ( 85') Кристи Райан 74' (Ралстон Энтони ( 74') Шенклэнд Лоуренс 68' (Фергюсон Льюис ( 68')
Запасные: Келли ЛиамТэйлор ГрэгГордон КрейгКупер ЛиамДайкс ЛиндонКларк Зандер
22 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Шотландии сборная Нидерландов

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