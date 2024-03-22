Алдонин: «Ждал победы нашей сборной, но не думал, что выиграем с таким счётом»

Экс-игрок московского ЦСКА Евгений Алдонин подвел итоги вчерашнего контрольного матча между сборными России и Сербии.
«Ждал победы нашей сборной, но не думал, что выиграем с таким счетом. Если брать все матчи после отстранения, с Сербией была лучшая игра. В исполнении сборной России увидели отличный футбол», - приводит слова Алдонина «РБ Спорт».
Напомним, что матч сборных России и Сербии состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился крупной победой хозяев со счетом 4:0. Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут с Парагваем 25 марта, начало – 20:00 по московскому времени.
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