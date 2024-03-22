Бубнов: «Россия переиграла Сербию по всем статьям»

Экс-защитник московского «Спартак», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями от вчерашнего товарищеского матча сборных России и Сербии. Команда Валерия Карпина разгромила гостей со счетом 4:0.
«За последние два года это был самый сильный соперник у сборной России. Команда Карпина провела свой лучший матч на этом отрезке. Сербы были переиграны по всем статьям», - приводятся слова Бубнова на страницах Sportbox.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет против национальной команды Парагвая. Встреча состоится на «ВТБ Арене» в понедельник, 25 марта.
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