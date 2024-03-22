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Бальбуэна: «В сборной России хочу отметить полузащиту - все игроки высокого качества»

22 Марта 2024 • 13:42 Комментировать

Защитник сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна поделился мнением об уровне футболистов сборной России в преддверии товарищеской встречи.

«Здорово будет сыграть на стадионе «Динамо». В сборной России хочу отметить полузащиту - все высокого качества. Наша задача - навязать борьбу и не дать им показать, что они могут», - передает слова южноамериканца «Чемпионат».

Накануне сборная России разгромно одолела Сербию на «ВТБ Арене» со счетом 4:0.

Товарищеская встреча между россиянами и парагвайцами состоится в понедельник, 25 марта. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени.

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