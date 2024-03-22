Бальбуэна оценил уровень игры сборной России

Защитник московского «Динамо» и сборной Парагвая Фабиан Бальбуэна высказался о вчерашнем товарищеском матче между Россией и Сербией.

«Матч с Сербией смотрели вчера за ужином. Первые 20 минут были классные, но потом удаление. Смазанно получилось, но видели, что у России хороший темп игры. Хотим показать хороший уровень игры», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Спарринг сборных России и Сербии состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0. Встреча против Парагвая пройдет в понедельник, 25 марта, на этом же стадионе.