Червиченко оценил победу России над Сербией

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о вчерашнем товарищеском поединке между национальными сборными России и Сербии.

«Сборная выглядела неплохо, живенько, но в какой-то момент хотелось, чтобы быстрее передвигались. Но произвели приятное впечатление. К товарищеским матчам скептически отношусь, но настроение подняли», - передает слова Червиченко «Чемпионат».

Контрольный матч состоялся на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершился разгромной победой России со счетом 4:0. В следующем поединке команда Валерия Карпина встретится с Парагваем.