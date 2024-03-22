Сафонов покинул сборную России

Голкипер национальной сборной России Матвей Сафонов вернулся в расположение «Краснодара». Об этом сообщил тренер вратарей Виталий Кафанов.
«Матвей свое дело сделал, блестяще отыграл полный матч. Мы поблагодарили его за это. В следующем матче хотим дать возможность проявить себя другим вратарям», - передает слова специалиста пресс-служба РФС.
Сафонов принял участие во вчерашнем спарринге против сборной Сербии. Встреча завершилась разгромной победой российской команды со счетом 4:0.
Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут с Парагваем 25 марта.
Бан пользователя