Головин отметил прогресс Захаряна

«Захарян окреп, оброс мышечной массой. В последний раз, когда мы приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос. Арсен прибавляет и нацелен на то, чтобы делать это дальше», - приводит слова футболиста «Чемпионат».