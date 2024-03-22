Головин отметил прогресс Захаряна

Хавбек «Монако» и сборной России Александр Головин поделился мнением о полузащитнике «Реал Сосьедада» Арсене Захаряне.
«Захарян окреп, оброс мышечной массой. В последний раз, когда мы приезжали в сборную, он был совсем молодой, а теперь уже вырос. Арсен прибавляет и нацелен на то, чтобы делать это дальше», - приводит слова футболиста «Чемпионат».
Накануне сборная России провела товарищеский поединок против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина отпраздновали крупную победу со счетом 4:0. В следующем матче российские футболисты встретятся с Парагваем.
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