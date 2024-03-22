Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией.

- Заслуженная победа?

- Сербы тоже не сдавались, они могли гола четыре забить.

- Рефери лишил нас яркого зрелища?

- Судья ни при чём. Сербы сами лишили себя хорошей игры. Арбитр сделал все правильно. Конечно, он мог дать желтую из-за товарищеского статуса матча, но решил быть жестче.

- Наши легионеры выгодно смотрелись на фоне игроков из РПЛ?

- Головин выделялся больше всех, буквально дирижировал командой. Захарян тоже прибавил в Испании.