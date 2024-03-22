Григорий Иванов: «Удаления Гайича не было, только чистый пенальти»

Президент «Урала» Григорий Иванов не согласен с удалением защитника сборной Сербии Милана Гайича во вчерашнем товарищеском матче с национальной командой России.
«Удаления не было, только чистый пенальти. Зачем давать тройное наказание? Нам самим было бы интересно посмотреть, как мы бы сыграли без удаления. Удаление было неправильным», - передает слова Иванова Metaratings.ru.
Встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась крупной победой подопечных Валерия Карпина со счетом 4:0. В следующем поединке сборной России будет противостоять Парагвай. Игра пройдет 25 марта.
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