Григорий Иванов отреагировал на победу России в матче с Сербией

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов поделился мнением о крупной победе национальной команды России над сборной Сербии в товарищеском поединке.
«К ребятам нет вопросов, они сражались и забили голы. Молодцы! Хотелось бы посмотреть, как сыграли бы в равных составах, но не увидели этого. К сожалению», - передает слова руководителя Metaratings.ru.
Напомним, что встреча состоялась на московском стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой россиян со счетом 4:0. Следующий контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут против сборной Парагвая 25 марта.
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