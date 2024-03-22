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Экс-тренер сборной России - об удалении Гайича: «Судья лишил нас ожидаемого зрелища» эксклюзив

22 Марта 2024 • 11:45 Комментировать (1)

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией (4:0).

- Удаление Гайича смазало рисунок?

- Судья лишил нас ожидаемого зрелища. Жаль, что сербы почти всю игру провели в меньшинстве.

- За сборную России вчера сыграли Захарян, Головин и Миранчук. Они выгодно смотрелись на фоне футболистов, играющих в российских клубах?

- Трудно оценивать из-за того, что команды были не в равных составах. Но Головина я бы выделил. Он в полном порядке, конструктор команды. Управлял командой, был первым на мяче. Это ощущалось.

- Можно обольщаться из-за того, что мы обыграли такую сильную сборную?

- Ни в коем случае. Изначально было ясно, что игра ни на что не влияет. Сербия играла не полностью основным составом. Матч был братским, не было никакой жесткости. Стороны жалели друг друга, не было цели победить любой ценой. Справедливости ради, Сербия и Россия находятся в одной весовой категории. Мы на 38-м месте в рейтинге ФИФА, они – на 32-м.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Сербии Сергей Балахнин Милан Гайич ещё теги
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One Live
22 Марта 2024 в 12:07
Головин выделяется - остальные серая масса!
Судья не дал проверить на что реально способна сборная!
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