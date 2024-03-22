Хлусевич высказался о разгроме Сербии

Защитник национальной сборной России Даниил Хлусевич высказался о разгромной победе над Сербией в товарищеском матче.
«Сербы играли в полноги? Не сказал бы так. Может, это мы неплохо играли. Мы готовились к сербам целенаправленно, разбирали их игру. Возможно, это сыграло свою роль», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что поединок состоялся на стадионе «ВТБ Арена» и завершился крупной победой россиян со счетом 4:0. Следующий спарринг подопечные Валерия Карпина проведут против сборной Парагвая. Встреча состоится в понедельник, 25 марта, в Москве.
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