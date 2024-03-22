Газзаев оценил победу России над Сербией со счётом 4:0

Экс-главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с журналистами прокомментировал крупную победу сборной России над Сербией в товарищеском матче.

«Все в целом понравилось. Хорошее качество футбола. Много комбинаций. Игроки, вышедшие на замену, не растворились на поле. У наших легионеров глаза горели, никто не отбывал номер!» - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 4:0. Следующий поединок сборная России проведет против Парагвая 25 марта в Москве.