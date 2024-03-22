Динияр Билялетдинов: «Трудно оценивать уровень сборной, когда играешь 11 на 10»

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Сербии. Подопечные Валерия Карпина выиграли со счетом 4:0.
«Трудно оценивать уровень сборной, так как большую часть наша команда играла в большинстве. Владели мячом, хорошо располагались, но тяжело оценить, когда играешь 11 на 10. Информативности матч дал мало», - передает слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».
Следующий товарищеский поединок сборная России сыграет против команды Парагвая. Встреча состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» в понедельник, 25 марта.
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