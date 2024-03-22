Тарханов: «У сборной России талантливое поколение, на Евро могли бы сверкнуть»

Бывший главный тренер екатеринбургского «Урала» Александр Тарханов пообщался с журналистами после товарищеского поединка сборных России и Сербии.
«После удаления было видно, что сербы немного смирились, но надо отдать должное и российским игрокам - они дожали соперника. У сборной России талантливое поколение, на Евро могли бы сверкнуть», - передает слова эксперта «РБ Спорт».
Напомним, что Россия разгромно победила Сербию со счетом 4:0. Следующий контрольный матч подопечные Валерия Карпина сыграют против национальной команды Парагвая 25 марта на стадионе «ВТБ Арена».
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