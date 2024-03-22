Нигматуллин: «Российский футбол скорее жив, чем мёртв»

«Российский футбол скорее жив, чем мёртв. Матч прошёл феерично и стал настоящим праздником для всех, кто следит за российским футболом. Хочется отметить выдающуюся игру всех линий команды», - говорится в публикации Нигматуллина в социальных сетях.