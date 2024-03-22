Нигматуллин: «Российский футбол скорее жив, чем мёртв»

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал крупную победу сборной России над Сербией (4:0) в товарищеском поединке.
«Российский футбол скорее жив, чем мёртв. Матч прошёл феерично и стал настоящим праздником для всех, кто следит за российским футболом. Хочется отметить выдающуюся игру всех линий команды», - говорится в публикации Нигматуллина в социальных сетях.
Следующий товарищеский матч сборная России проведет против национальной команды Парагвая. Встреча состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» 25 марта и начнется в 20:00 по местному времени.
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