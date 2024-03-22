Головин: «Чем сильнее соперник, тем лучше для сборной России»

Хавбек сборной России Александр Головин пообщался с журналистами после уверенной победы над Сербией в товарищеском матче. Россияне разгромили соперника со счетом 4:0.
«Надеюсь, после матча с Сербией другие европейские команды захотят сыграть со сборной России. Чем сильнее соперник, тем лучше для нас. Нам тоже нужно расти на их фоне», - приводит слова полузащитника «Чемпионат».
Ближайший товарищеский матч сборная России проведет против национальной команды Парагвая. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» 25 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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