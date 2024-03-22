Радимов: «Сербы, наверное, думали, поскорее бы это закончилось»

Экс-игрок сборной России и «Зенита» Владислав Радимов поделился мыслями о крупной победе над национальной командой Сербии в товарищеской встрече. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника со счетом 4:0.

«Наша сборная от начала и до конца контролировала матч. Сербы, наверное, думали, поскорее бы это закончилось, чтобы уехать домой. Российская сборная здорово смотрелась», - поведал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Следующий спарринг сборная России сыграет против национальной команды Парагвая. Встреча состоится 25 марта на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.