Радимов: «Сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о разгромной победе сборной России над Сербией в товарищеском матче. Россияне уверенно одолели соперника со счетом 4:0.
«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. Сербы с такой игрой едут, а мы не попадаем. Мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Следующий контрольный матч сборная России проведет против национальной команды Парагвая. Подопечные Валерия Карпина примут южноамериканцев на «ВТБ Арене» 25 марта.
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