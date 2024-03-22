Радимов: «Сборная России может любого грохнуть и навести шороху в Европе»

«Грустно, что мы не попадаем на чемпионат Европы. Сербы с такой игрой едут, а мы не попадаем. Мы можем любого грохнуть и навести шороху в Европе. Но мы на этом празднике будем чужими», - рассказал эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».