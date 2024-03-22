Булыкин оценил победу сборной России со счётом 4:0

Бывший футболист московского «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромную победу сборной России над национальной командой Сербии в товарищеской встрече. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

«Прекрасная атмосфера, хорошая игра, множество голов. Эта победа как подарок на день рождения Лаврову и всем болельщикам футбола, которые смогли получить настоящее удовольствие», - передает слова эксперта «Спорт-Экспресс».

Следующий контрольный поединок подопечные Валерия Карпина проведут на «ВТБ Арена» против национальной команды Парагвая. Встреча состоится 25 марта и начнется в 20:00 по столичному времени.