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Медведев отреагировал на разгромную победу России над Сербией

22 Марта 2024 • 08:17 Комментировать

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», высказался о крупной победе сборной России над Сербией. Подопечные Валерия Карпина разгромили соперника в товарищеской встрече со счетом 4:0.

«Уверенная крупная победа нашей сборной над Сербией. Рад каждому голу. Разгромный счет бальзам на раны», - передает слова руководителя «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России проведет еще один товарищеский матч 25 марта. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет сборная Парагвая. Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и начнется в 20:00 по столичному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Александр Медведев
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