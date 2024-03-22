Справились и без Криштиану Роналду: Португалия с лёгкостью разобрала Швецию, выиграв 11-й матч кряду

Сборные Португалии и Швеции сошлись в контрольном матче. Товарищеская игра состоялся 21 марта на стадионе в городе Гимарайнш.

Сборная Португалии с Роберто Мартинесом выиграла 10 из 10 матчей в квалификации на Евро-2024. И вообще не играла товарищеских игр – последняя была ещё до старта чемпионата мира 2022. Этот пул официальных матчей разбила Швеция, с которой португальцы встретились в Гимарайнше. Роберто Мартинес наконец-то получил почву для экспериментов, но не до конца её воспользовался.

В заявке не было Криштиану Роналду, зато атакующее трио составили Рафаэл Леау, Гонсалу Рамуш и Бернарду Силва. Чуть позади поддерживал их Бруну Фернандеш, в центре обороны работали Рубен Диаш и Пепе. Говорить о полурезервном составе Португалии не приходилось. Но и шведы привезли сильное сочетание, начавшее гостевой матч очень уверенно. Уже на третьей минуте Исак прорвал правый фланг, опасно прострелил и едва не организовал автогол. Руй Патрисиу сумел отбить мяч в штангу.

Постепенно португальцы инициативу перехватили, стали давить через активного Рафаэла Леау. И если в первый раз форвард «Милана» создал момент для Матеуса Луиса, плотный удар парировал Ольсен, то в середине тайма он завершал атаку уже сам. И получилось гораздо лучше. Теперь уже справа прорвался Бернарду Силва, завершив свой рейд ударом в дальний угол. Мяч сотряс штангу и отскочил удобно для Леау. Рафаэл за два касания отправил его в «девятку» - 1:0.

Вскоре тот же Бернарду Силва создал и второй гол «европейских бразильцев». Нашёл он Матеуса Луиса перед штрафной площадью, а тот вообще не встретил сопротивления, пробежал пару метров и кручённым ударом уложил мяч точно в угол – 2:0. Шведская оборона в это время отдыхала. Как и при завершении Бруну Фернандеша. Это Семеду прибежал справа, на замахе убрал Элангу и прострелил на одинокого Бруну, который в шести метров расстрелял Ольсена – 3:0.

Португальцы начали не быстро, но затем без особого напряга обеспечили себе серьёзное преимущество. При разгромном счёте игра протекала уже не так быстро, но команды реализовали практически всё, что создали из нового. Так за минуту обменялись голами Брума и Дьёкереш, играющий как раз в Португалии. Сначала Бруну накрыл Хина и выкатил Арминду на пустой угол, а в ответной атаке Виктор с метра замкнул прострел Хольма – 4:1.

На этом голевые подвиги не закончились. Нелсон Семеду опять ускорился по правому флангу, получил передачу от Антониу Силвы и прострелил, а Гонсалу Рамуш спокойно переправил мяч в сетку – 5:1. Только после этого команды сбросили скорости. Сказалась ещё и череда замен, усталость оставшихся исполнителей. Только в компенсированное время шведы забили второй мяч, так и не ускользнув от разгрома. Это Кулушевски справа обставил Гомеша и подал, а Хокан Нильссон головой пробил в противоход Патрисиу - 5:2.

Очень уверенно победила сборная Португалии, форменный разгром устроила сопернику. Для команды Роберто Мартинеса эта победа стала 11-й кряду.