Сборная Беларуси уступила соперникам из Черногории

Сборные Беларуси и Черногории провели контрольный матч в Турции. Голкипер белорусов в начале игры с трудом справился с ударом Стевана Йоветича, а добивания не будет. Йоветич вскоре здорово сыграл вперед, Адам Марушич получил проникающий пас и пробил голкипера. В ответ удары почти в упор от Дениса Лаптева и Макса Эбонга - вратарь на месте. На 45-й минуте балканцы до верно разыграли комбинацию, ее завершил Никола Крстович - 0:2.

Во втором тайме Владислав Морозов в падении едва не попал в левый угол ворот. Лаптев добился своего, вот только его гол сразу отменил арбитр - вне игры. Морозов заработал пенальти, получив по ногам. Эбонг пробил в правый нижний угол ворот, и кипер выручил. Душан Бакич напоследок здорово атаковал в дальний угол - штанга.

0:2, белорусы уступили.