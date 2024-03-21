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Сборная Беларуси уступила соперникам из Черногории

21 Марта 2024 • 21:58 Комментировать
Беларусь
0:2
Черногория
окончен

Сборные Беларуси и Черногории провели контрольный матч в Турции. Голкипер белорусов в начале игры с трудом справился с ударом Стевана Йоветича, а добивания не будет. Йоветич вскоре здорово сыграл вперед, Адам Марушич получил проникающий пас и пробил голкипера. В ответ удары почти в упор от Дениса Лаптева и Макса Эбонга - вратарь на месте. На 45-й минуте балканцы до верно разыграли комбинацию, ее завершил Никола Крстович - 0:2.

Во втором тайме Владислав Морозов в падении едва не попал в левый угол ворот. Лаптев добился своего, вот только его гол сразу отменил арбитр - вне игры. Морозов заработал пенальти, получив по ногам. Эбонг пробил в правый нижний угол ворот, и кипер выручил. Душан Бакич напоследок здорово атаковал в дальний угол - штанга.

0:2, белорусы уступили.

Протокол игры  
Беларусь0:2Черногория
  27'Марушич Адам (0:1)
  45'Крстович Никола (0:2)
Павлюченко ПавелКарпович Сергей 87' (Нечаев Данила ( 87') Политевич СергейПархоменко ЕгорПоляков Денис 87' (Шевченко Глеб ( 87') Эбонг МаксКапленко КириллЯблонский Евгений 63' (Корзун Никита ( 63') Печенин КириллЛаптев Денис 63' (Киреев Максим ( 63') Карпицкий Егор 46' (Морозов Владислав ( 46')
Запасные: Черняк ИльяГромыко ВалерийШуманский АртемРуденок КонстантинБочеров ВалерийИгнатович СергейЗабелин Павел
Миятович МиланВешович МаркоДрешкович МелдинТуци МаркоВукчевич Андрия 46' (Радунович Ристо ( 46') Янкович Марко 66' (Бакич Марко ( 66') Куц ЭдвинМарушич Адам 83' (Цамай Дритон ( 83') Йоветич Стеван 66' (Бакич Душан ( 66') Джуканович Виктор 66' (Шкрийелж Демир ( 66') Крстович Никола 66' (Йовович Владимир ( 66')
Запасные: Савич СтефанЛончар СтефанИвезич НиколаМугоша СтефанВуячич ИгорВукчевич МаркоБрнович МилошДжукич Филип
21 марта.

 

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Сборная Беларуси Сборная Черногории

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