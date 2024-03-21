Азмун и Мохебби помогли сборной Ирана разнести команду Туркменистана

Вечером 21 марта сборная Ирана в азиатском отборе на чемпионат мира 2026 года вчистую разгромила слабейшую из сборных бывших постсоветских стран Центральной Азии – сборную Туркменистана. Матч завершился со счётом 5:0.
По голу среди иранских футболистов оформили хорошо знакомые российскому болельщику Сердар Азмун, бывший форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» и Мохаммад Мохебби – ныне игрок атаки «Ростова».
После разгрома иранцы заняли первое место отборочной группы Е, теперь у команды семь очков. Столько же – у сборной Узбекистана. Замыкают квартет команды Гонконга и как раз Туркменистана – по одному баллу у каждой.
Протокол игры
|(1:0) Канаани Хоссейн10'
|(2:0) Азмун Сердар13'
|(3:0) Канаани Хоссейн48'
|(4:0) Мохебби Мохаммад56'
|(5:0) Нурафкан Омид90'
Бейранванд Алиреза•Хардани Салех•Канаани Хоссейн•Мохаммади Милад•Хазбави Мохаммад72' (Сайяд Аллахьяр (72') •Эззатоллахи Саид•Мохебби Мохаммад•Годдос Саман72' (Фаллах Саман (72') • 89'Голизаде Али72' (Гайеди Мехди (72') •Тареми Мехди84' (Азади Мохаммад Реза (84') •Азмун Сердар45' (Нурафкан Омид (45')
Ахаллыев Рустем•Аннакулиев Гуйчмурад•Жумаев Вепа•Мамедов Ибраим•Халмамедов Ровшенгельды•Бекназаров Мирза•Гурбанов Язгылык76' (Тиркишов Шаназар (76') •Байов Бегмурат61' (Нурмурадов Селим (61') •Чариев Теймур61' (Диниев Мейлис (61') •Аманов Арсланмурад•Дурдиев Дидар46' (Аннадурдыев Алтымурад (46')
21 марта.
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