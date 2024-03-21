Азмун и Мохебби помогли сборной Ирана разнести команду Туркменистана

Вечером 21 марта сборная Ирана в азиатском отборе на чемпионат мира 2026 года вчистую разгромила слабейшую из сборных бывших постсоветских стран Центральной Азии – сборную Туркменистана. Матч завершился со счётом 5:0.

По голу среди иранских футболистов оформили хорошо знакомые российскому болельщику Сердар Азмун, бывший форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» и Мохаммад Мохебби – ныне игрок атаки «Ростова».

После разгрома иранцы заняли первое место отборочной группы Е, теперь у команды семь очков. Столько же – у сборной Узбекистана. Замыкают квартет команды Гонконга и как раз Туркменистана – по одному баллу у каждой.