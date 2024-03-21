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Чемпионат мира 2026

Азмун и Мохебби помогли сборной Ирана разнести команду Туркменистана

21 Марта 2024 • 21:18 Комментировать (1)
Иран
5:0
Туркменистан

Вечером 21 марта сборная Ирана в азиатском отборе на чемпионат мира 2026 года вчистую разгромила слабейшую из сборных бывших постсоветских стран Центральной Азии – сборную Туркменистана. Матч завершился со счётом 5:0.

По голу среди иранских футболистов оформили хорошо знакомые российскому болельщику Сердар Азмун, бывший форвард «Рубина», «Ростова» и «Зенита» и Мохаммад Мохебби – ныне игрок атаки «Ростова».

После разгрома иранцы заняли первое место отборочной группы Е, теперь у команды семь очков. Столько же – у сборной Узбекистана. Замыкают квартет команды Гонконга и как раз Туркменистана – по одному баллу у каждой.

Протокол игры  
Иран5:0Туркменистан
(1:0) Канаани Хоссейн10'  
(2:0) Азмун Сердар13'  
(3:0) Канаани Хоссейн48'  
(4:0) Мохебби Мохаммад56'  
(5:0) Нурафкан Омид90'  
Бейранванд АлирезаХардани СалехКанаани ХоссейнМохаммади МиладХазбави Мохаммад 72' (Сайяд Аллахьяр ( 72') Эззатоллахи СаидМохебби МохаммадГоддос Саман 72' (Фаллах Саман ( 72'  89') Голизаде Али 72' (Гайеди Мехди ( 72') Тареми Мехди 84' (Азади Мохаммад Реза ( 84') Азмун Сердар 45' (Нурафкан Омид ( 45')
Запасные: Хоссейни ХоссейнСахархизан СаидАгайепур ДжавадШакури АршаРезаэян РаминГорбани МохаммадДжалали Аболфазл
Ахаллыев РустемАннакулиев ГуйчмурадЖумаев ВепаМамедов ИбраимХалмамедов РовшенгельдыБекназаров МирзаГурбанов Язгылык 76' (Тиркишов Шаназар ( 76') Байов Бегмурат 61' (Нурмурадов Селим ( 61') Чариев Теймур 61' (Диниев Мейлис ( 61') Аманов АрсланмурадДурдиев Дидар 46' (Аннадурдыев Алтымурад ( 46')
Запасные: Бяшимов ХакмухамметГелдиев АтаХоджамаммедов ДовранАбдурахманов АлибекСоюнов ШохратБабаев БатырЧарыев Расул
21 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Ирана Сердар Азмун Мохаммад Мохебби ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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GlorReala
21 Марта 2024 в 21:26
Нашей сборной еще годы тренировок нужны чтобы играть на одном уровне с Ираном..))
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