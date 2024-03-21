Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира 2026

Известна дата матча сборных России и Беларуси

21 Марта 2024 • 19:38 Комментировать

Летом сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. О договорённости по проведению такой игры было официально объявлено ещё на прошлой неделе. Теперь появилась информация о дате.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский футбольный союз, матч Беларусь – Россия пройдёт в субботу, 8 июня. Матч состоится в Минске.

Добавим, что в этом месяце сборная России будет играть против Сербии и Парагвая. Против сербов команда Валерия Карпина сыграет сегодня, 21 марта. Не пропустите текстовую трансляцию матча, которая пройдёт на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Беларуси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю Цель «Спартака» Актюркоглу решил, где хочет играть В «Манчестер Юнайтед» выбрали замену тен Хагу Канселу выбрал клуб на ближайшие два сезона Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»
Спортивные новости
«Автомобилист» в овертайме победил СКА и увеличил преимущество в серии Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
20:30 · Чемпионат мира 2026
Беларусь - Черногория: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
20:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная России повела в матче с сербами, реализовав пенальти
20:29 · Чемпионат мира 2026
Сборная Сербии осталась в меньшинстве уже на 20-й минуте матча против россиян
20:23 · Чемпионат мира 2026
Тадич повторил рекорд Ивановича по числу матчей за сборную
20:13 · Чемпионат мира 2026
Президент ФТР рассказал, почему Джокович не приехал на игру Россия – Сербия
20:00 · Чемпионат мира 2026
Харин: «Думал, Митровичу лет 40»
19:56 · Чемпионат мира 2026
Головин ответил, что должна показать сборная России
19:53 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: «Кто для меня сербы? Братья»
19:52 · Чемпионат мира 2026
Карпин высказался о планах на матч с Сербией
19:50 · Чемпионат мира 2026
Сербский футболист назвал двух лучших игроков сборной России
19:47 · Чемпионат мира 2026
Захарян: «Хочется выиграть два матча и уехать в Испанию в хорошем настроении»
19:43 · Чемпионат мира 2026
Зиньковский: Бабич — главная звезда сборной Сербии
19:38 · Чемпионат мира 2026
Известна дата матча сборных России и Беларуси
19:17 · Чемпионат мира 2026
Глушаков: «Будет интересно посмотреть, как проявит себя сборная России против Сербии»
19:12 · Чемпионат мира 2026
Игроки сборной России раздали автографы фанатам видео
Все новости
Рекомендуем