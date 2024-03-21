Известна дата матча сборных России и Беларуси

Летом сборная России проведёт товарищеский матч против Беларуси. О договорённости по проведению такой игры было официально объявлено ещё на прошлой неделе. Теперь появилась информация о дате.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Российский футбольный союз, матч Беларусь – Россия пройдёт в субботу, 8 июня. Матч состоится в Минске.

Добавим, что в этом месяце сборная России будет играть против Сербии и Парагвая. Против сербов команда Валерия Карпина сыграет сегодня, 21 марта. Не пропустите текстовую трансляцию матча, которая пройдёт на страницах портала LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.