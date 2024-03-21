Морозов рассказал, что во время звонка из сборной России смотрел сериал

Молодой защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов в этот мартовский сбор впервые в карьере получил вызов в расположение национальной команды России. Футболист рассказал об обстоятельствах получения вызова, памятного едва ли не для каждого футболиста.

«Сидел дома и сериал смотрел. Но тут телефон: брынь, брынь…», - говорит Морозов для Youtube-канала своего клуба.

Защитник пояснил: настроение у него в этот период было не самое лучшее, так как «Локо» провалил стартовые матчи весны.

«Но стоит приехать в сборную – всё сразу забывается, я прибыл в другую команду», - добавляет Морозов.

Вечером 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии, наш портал проведёт текстовую трансляцию игры.