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Морозов рассказал, что во время звонка из сборной России смотрел сериал

21 Марта 2024 • 18:04 Комментировать

Молодой защитник столичного «Локомотива» Евгений Морозов в этот мартовский сбор впервые в карьере получил вызов в расположение национальной команды России. Футболист рассказал об обстоятельствах получения вызова, памятного едва ли не для каждого футболиста.

«Сидел дома и сериал смотрел. Но тут телефон: брынь, брынь…», - говорит Морозов для Youtube-канала своего клуба.

Защитник пояснил: настроение у него в этот период было не самое лучшее, так как «Локо» провалил стартовые матчи весны.

«Но стоит приехать в сборную – всё сразу забывается, я прибыл в другую команду», - добавляет Морозов.

Вечером 21 марта сборная России сыграет с командой Сербии, наш портал проведёт текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сборная России Евгений Морозов ещё теги
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