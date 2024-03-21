Голы Шомурдова и Ашурматова позволили Узбекистану победить в Гонконге и возглавить свою группу квалификации на ЧМ-2026

Сборные Гонконга и Узбекистана сыграли в рамках отбора на ЧМ-2026. Матч группового этапа квалификации состоялся 21 марта на стадионе «Монг Кок».

Азиатские сборные продолжают отбор на чемпионат мира 2026 года. Уже третий тур группового этапа наступил, после первых двух в квартете Е примерно всё понятно. Фавориты выиграли у аутсайдеров и сыграли вничью между собой, а произошёл «обмен». Узбекистан сыграет против Гонконга, а Иран – с Туркменистаном. По разнице мячей пока лидируют иранцы, но разделение группы на две половины видно и ощутимо, несмотря на эти мелочи.

Третий тур в этой группе открывали подопечные Сречко Катанеца, как раз могли захватить единоличное лидерство. Элдор Шомуродов традиционно начал матч в старте, Аббосбек Файзуллаев тоже традиционно на скамейке запасных. Узбеки играли в гостях, но не стали тянуть с захватом инициативы. Неспешные атаки накатывались на ворота Яппа всё чаще и чаще. Первый опасный момент пришёл слева: как раз Шомурдов выловил кросс с фланга и опасно пробил с отскоком от газона – голкипер потащил.

Собирали гости и подборы. Опять пошла череда навесов, после одного из таковых случился неудачный вынос и набежавший Хусанов шарахнул метров с 13. Мяч просвистел чуть выше перекладины. Следом Машарипов классно разогнал вторую волну атаки, ворвался в штрафную площадь с фланга и сильно пробил. Япп уже не спасал, но подстраховала голкипера перекладина.

Гонконг ничем не отвечал, просто отбивался. Вот только нули на табло держались. А сборная Узбекистана ещё один вернейший момент загубила: тот же Машарипов «взорвал» правый фланг и пробил. Голкипер отразил перед собой, через рикошет мяч достался Шомуродову, но Элдор не сумел сильно пробить в суматохе. На линии ворот остановил мяч защитник сборной Гонконга. Гол назревал, но случился он только во втором тайме.

Ожидаемо записал свою фамилию на табло Элдор Шомуродов. Снова острота пришла справа, откуда сильно прострелил Тургунбаев, набежавшему экс-игроку «Ростова» осталось лишь не промахнуться ударом с восьми метров – 0:1. Наконец-то огромное преимущество узбеков получило свой отражение на табло. К тому времени на поле появился Файзуллаев, который мог оформлять второй гол. После передачи Шомуродова ворвался в штрафную площадь Аббос, но сильным ударом сотряс только корпус вратаря.

А добил хозяев другой игрок из РПЛ. Машарипов навесил от угла поля, защитник «Рубина» Рустам Ашурматов отклеился от оппонента и мощно кивнул головой – 0:2. Играть оставалось ещё 20 минут, но тут уже вопросов по результату не осталось. И темп свалился к минимальному. Сборная Узбекистана победила в Гонконге, единолично возглавив свою отборочную группу. Теперь команда Сречко Катанеца ждёт ответного хода от Ирана.