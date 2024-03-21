Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от товарищеской игры сборной России с Сербией.

- Валерий Карпин считает матч с Сербией одним из самых сложных за последнее время. Согласны?

- Да, если учесть, что очень большое количество игроков Сербии являются футболистами международного класса и выступают в топовых клубах Европы. Они уже решили задачу по выходу в финальную стадию Евро.

- С какой самой большой трудностью может столкнуться наша команда в этой встрече?

- Самая главная трудность, как я сказал, это квалификация игроков соперника. Правда, им далеко не всегда удается реализовать потенциал отдельных футболистов, что мы видели на чемпионате мира в Катаре. Это случилось из-за того, что игнорировались все принципы командной игры. Индивидуально сильные футболисты занимались демонстрацией собственных способностей, чтобы подороже потом продать себя.

- Помните наши матчи с этой сборной?

- Помню даже самые первые встречи. Сборная Советского Союза в упорной борьбе всегда выигрывала. Как, например, это было, когда мы их обыграли в финале Кубка Европы. Правда, тогда это была Югославия, а не Сербия.

- Не так давно, в ноябре 2020 года, мы уступили сербам 0:5. Не опасаетесь такого же сценария?

- Нет. Не сказал бы, что соперник на голову выше наших ребят. Там есть группа футболистов, у которых квалификация выше, чем у нас, но разница все равно не такая большая. К тому же эту разницу всегда можно компенсировать высоким уровнем организации и большой самоотдачей.

- Кого могли бы выделить в сборной Сербии?

- Я не такой большой знаток сербского футбола, чтобы кого-то выделять. Знаю, что там играет ряд футболистов из РПЛ. Но у меня вызывают интерес только наша команда. Хотелось бы, чтобы мы провели хороший матч.

- Наша сборная наверняка будет играть в полную силу с таким соперником. А Сербия?

- Когда футболисты надевают майки своих национальных команд, приставка «товарищеский» матч отпадает. Понятно, что накал официальной игры всегда отличается, и невозможно создать атмосферу, как в официальной встрече, где цена гола или заработанного очка выше, чем в товарищеском матче. Но, тем не менее, в таких играх футболисты не имеют права выходить и действовать в полноги. Уверен, такого не будет.

- Кто возьмет на себя бремя лидера в сегодняшней встрече, и много у нас таких ребят?

- Думаю, те, которые выступают в Европе.

- Какой игры сегодня ждете?

- Карпин сыграет в свою модель: активный прессинг на половине поля соперника. Хотелось бы, чтобы у ребят получилось это все реализовать. Думаю, много голов мы не увидим, но они будут.

Реклама

Елена Григорьевская