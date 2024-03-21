Губерниев поделился мнением о матче сборных России и Сербии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение о товарищеском матче сборных России и Сербии.
«Сербия - это хорошая проверка сил. Надеюсь, что команда будет мотивирована и покажет себя. Конечно, у нашей сборной есть шансы, надо просто играть в футбол», - приводятся слова журналиста на страницах Metaratings.ru.
Сборная России примет соперника на московском стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.
25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще один контрольный поединок. Противостоять россиянам будет Парагвай.
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