Андронов предложил ставку на матч Россия - Сербия

В товарищеском матче сборная России на своем поле встретится с национальной командой Сербии. Известный комментатор Алексей Андронов поделился мнением об этом спарринге.

«Мой выбор простой на этот матч - «обе забьют». Тем более это товарищеская игра, никакого давления, только порадовать болельщиков. Прекрасный вариант», - приводит слова Алексея «РБ Спорт».

Поединок состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

25 марта сборная России сыграет еще одну встречу. Соперником команды Валерия Карпина будет сборная Парагвая.