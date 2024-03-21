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Гасилин рассказал, как может завершиться матч Россия - Сербия

21 Марта 2024 • 13:25 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин поделился ожиданиями от товарищеской встречи между национальными сборными России и Сербии. Матч состоится 21 марта на «ВТБ Арене», начало – 20:00 мск.

«Наши играют дома, таких игр у нас немного. Играть будут лучшие, лидеры в хорошей форме, а вот сербы наверняка упрутся. Нас ждет хороший футбол, ничья в этом матче прослеживается», - приводит слова Гасилина «РБ Спорт».

Добавим, что 25 марта сборная России сыграет еще одну товарищескую встречу. Противостоять подопечным Валерия Карпина будет национальная команда Парагвая.

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