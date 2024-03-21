Зделар: «Матч с Сербией - самое серьёзное испытание для России после бана»

«Для соперника этот матч будет самым серьезным испытанием после бана. На эту встречу они позвали своих лучших футболистов. Я уверен, что у сборной России будет большая мотивация. Они захотят проявить себя с лучшей стороны», - передает слова Зделара пресс-служба федерации футбола страны.