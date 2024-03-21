Зделар: «Матч с Сербией - самое серьёзное испытание для России после бана»

Сербский хавбек Саша Зделар, выступающий за московский ЦСКА, высказался насчет предстоящего товарищеского матча против национальной команды России.
«Для соперника этот матч будет самым серьезным испытанием после бана. На эту встречу они позвали своих лучших футболистов. Я уверен, что у сборной России будет большая мотивация. Они захотят проявить себя с лучшей стороны», - передает слова Зделара пресс-служба федерации футбола страны.
Матч сборных России и Сербии состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
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