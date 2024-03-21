Бубнов: «Сборная России однозначно уступает Сербии в классе»

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением насчет предстоящего товарищеского матча между сборными России и Сербии.

«Для нашей команды эта встреча предоставляет отличную возможность проверить свои силы с топовым соперником. Россияне однозначно уступают в классе. Скорее всего, нас ждет игра россиян от обороны», - передает слова эксперта Sportbox.ru.

Поединок состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 марта, начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Напомним, что в последней контрольной встрече подопечные Валерия Карпина разгромно одолели Кубу со счетом 8:0.