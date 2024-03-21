Хаджи: «Игра с сербами будет серьёзной»

Экс-сотрудник московского «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о предстоящем спарринге национальных команд России и Сербии. Встреча состоится 21 марта на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

«Сербия - достаточно сильный соперник. У них спортивные ребята. Хорошая школа, хорошая команда. Наверное, их сборная входит в топ-20 лучших команд Европы. Игра с сербами будет серьёзной», - приводятся слова Хаджи на страницах «Чемпионата».

На 25 марта у сборной России запланирован еще один товарищеский поединок. Команда Валерия Карпина померяется силами со сборной Парагвая.