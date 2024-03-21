Митрофанов: «Уругвай был готов сыграть со сборной России»

Генсек РФС Максим Митрофанов высказался о переговорах относительно организации контрольного поединка между сборными России и Уругвая.
«Мы вели переговоры. Уругвай был готов сыграть. Но они хотели провести два матча в эту паузу и не смогли найти второго соперника, который был бы недалеко от нас. Но, к сожалению, не срослось», - передает слова Митрофанова «Чемпионат».
В четверг, 21 марта, состоится товарищеская встреча сборных России и Сербии. Матч пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 20:00 по московскому времени. На 25 марта у подопечных Валерия Карпина запланирован спарринг с Парагваем.
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