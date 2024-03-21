Зырянов: «Россия встречается с европейской сборной - это событие»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Константин Зырянов поделился мыслями касательно товарищеской встречи сборных России и Сербии.
«Сборная России встречается с европейской сборной - это событие. Наверное, ни одна другая европейская сборная не согласилась бы играть. Поэтому для России это неоценимо», - передает слова Константина «Чемпионат».
Товарищеский поединок сборных России и Сербии состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
25 марта сборная России проведет контрольную встречу с национальной командой Парагвая.
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