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Прогноз Титова на матч России против Сербии

21 Марта 2024 • 11:24 Комментировать

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на контрольную встречу между национальными сборными России и Сербии.

«Жду результативного футбола. Не вижу смысла играть от обороны. Тем более это совсем не футбол Карпина, да и не футбол Сербии. Поэтому ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».

Сборная России примет национальную команду Сербии на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следующий спарринг россияне проведут с Парагваем 25 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
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