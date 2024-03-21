Прогноз Титова на матч России против Сербии

«Жду результативного футбола. Не вижу смысла играть от обороны. Тем более это совсем не футбол Карпина, да и не футбол Сербии. Поэтому ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».