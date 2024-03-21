Прогноз Титова на матч России против Сербии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов сделал прогноз на контрольную встречу между национальными сборными России и Сербии.
«Жду результативного футбола. Не вижу смысла играть от обороны. Тем более это совсем не футбол Карпина, да и не футбол Сербии. Поэтому ставлю на «обе забьют и тотал больше 2,5», - приводит слова эксперта «РБ Спорт».
Сборная России примет национальную команду Сербии на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следующий спарринг россияне проведут с Парагваем 25 марта.
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