Эдуард Мор сделал прогноз на матч Россия - Сербия

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Эдуард Мор поделился мыслями о товарищеской встрече национальных сборных России и Сербии.

«Предполагаю, что в матче будут голы. Считаю, что ТБ (2,5) должен проходить в таком матче. Также возьму и тотал именно России больше 1,5 мяча. Третий прогноз - обе забьют», - передает слова Эдуарда «РБ Спорт».

Товарищеский матч Россия – Сербия состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Начало поединка запланировано в 20:00 по столичному времени.

25 марта россияне проведут еще один спарринг. Команде Валерия Карпина будет противостоять Парагвай.