Матыцин высказался о матче России и Сербии

Олег Матыцин, министр спорта РФ, высказался о грядущем товарищеском противостоянии между сборными России и Сербии.

«Посещу матч Россия - Сербия. Буду болеть!» - приводятся слова Матыцина на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что товарищеская встреча сборных России и Сербии состоится сегодня, 21 марта, на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по столичному времени.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют еще один спарринг. Сборной России будет противостоять национальная команда Парагвая. Игра состоится в Москве.