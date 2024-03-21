Булыкин предположил, с каким счётом закончится матч Россия - Сербия

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями касательно предстоящего товарищеского поединка между сборными России и Сербии.
«Будет товарищеский матч, который ни на что не влияет, поэтому осторожного футбола ждать не стоит. Думаю, если матч России и Сербии закончится со счетом 2:2, то все будут довольны», - передает слова Дмитрия Sport24.
Контрольная встреча сборных России и Сербии состоится в четверг, 21 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Спустя несколько дней подопечные Валерия Карпина сыграют еще одну встречу – на этот раз с парагвайцами.
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