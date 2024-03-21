В РФС высказались о матчах против Аргентины и Бразилии

Генсек Российского футбольного союза Максим Митрофанов высказался о возможной организации товарищеских матчей против сборных Бразилии и Аргентины.
«Были ли контакты с Аргентиной, Бразилией? Какие-то были, но это всё очень сложно - в том числе по финансам. Такие сборные зарабатывают на том, чтобы с ними кто-то сыграл», - передает слова функционера «Чемпионат».
Напомним, что сегодня, 21 марта, состоится товарищеский поединок между сборными России и Сербии. Встреча состоится на московском стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 мск. 25 марта подопечные Валерия Карпина поведут спарринг с Парагваем.
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