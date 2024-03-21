Танасиевич: «Россия победит Сербию»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич высказал мнение относительно предстоящего поединка между национальными сборными России и Сербии.

«Думаю, Россия победит. Мое мнение: у нас несколько травмированных игроков, тренер меняет схему. Плюс не знаю, насколько наши игроки будут мотивированы. Русские точно будут заряжены больше», - приводятся слова Танасиевича на страницах Sport24.

Напомним, что контрольная встреча сборных России и Сербии состоится сегодня, 21 марта, на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

25 марта подопечным Валерия Карпина предстоит еще один спарринг – против национальной команды Парагвая.