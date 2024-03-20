Кузнецов рассказал, что думает о матче Россия - Сербия

Наставник медийного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов поделился мыслями насчет предстоящего спарринга сборных России и Сербии.
«Всё зависит от составов, от планов на игру. Много факторов, которые влияют на результат. Победим, проиграем... Мы же не играем в Европе сейчас. Это для нас только - просто посмотреть футболистов», - передает слова специалиста Metaratings.ru.
Товарищеская встреча национальных команд России и Сербии состоится в четверг, 21 марта. Поединок пройдет на московском стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 20:00 по столичному времени. На 25 марта у россиян запланирован матч с Парагваем.
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